Encore cette année, près de 150 exposants seront présents au Centre de foires de Québec, les 19 et 20 octobre, afin d’aider les futurs mariés ou organisateurs de célébrations dans l’élaboration de leurs événements, à l’occasion du 34e Salon des mariés de Québec. Fleuristes, locateurs de salle, traiteurs, pâtissiers, photographes, animateurs, musiciens et bijoutiers seront sur place pour vous conseiller. Le Salon des mariés de Québec en collaboration avec La Maison Victoria proposera plus de 400 robes à partir de 295 $ (taxes incluses). Des défilés seront présentés à 11 h 30 et 15 h les deux jours, pour vous inspirer. https://groupeproexpo.com/maries.

Pénurie de main-d’œuvre

Photo courtoisie

Plus de 500 professionnels de la santé, infirmiers, enseignants, professeurs et gestionnaires des quatre coins du Québec se sont réunis, le 19 septembre dernier, au Centre des congrès et d’expositions de Lévis, à l’occasion du 2e Colloque Éducation/Formation en santé et services sociaux organisé par le Point en santé et services sociaux. Les ministres Danielle McCann (Santé et Services sociaux) et Marguerite Blais (responsable des Aînés et Proches aidants) ont respectivement rappelé les engagements de leurs ministères pour surmonter les enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre du réseau de la santé et des services sociaux, et des objectifs concernant le futur des aînés et du personnel impliqué. Sur la photo, la ministre Marguerite Blais et Normand Bouchard, président du Point en santé et services sociaux.

Nouvelle image Photo courtoisie

Les Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec (GFGSQ), qui existent depuis 42 ans, ont profité de la récente Journée nationale de l’organisme (18 septembre) pour dévoiler leur changement d’image qui coïncide avec le développement de nouveaux programmes de mentorat plus en lien avec les besoins de la communauté actuelle et qui leur permettront de se faire connaître davantage. L’organisme, sous la direction générale de Patricia Bouchard, a établi un premier partenariat avec le restaurant la Brasserie Générale - 18e Rue qui remettra 1 $ sur chaque pinte et 0,25 $ sur chaque canette de la bière Quince de Mayo vendue jusqu’au 18 octobre. Pour plus de détails, consultez le https://quebec.grandsfreresgrandessoeurs.ca. Sur la photo, le lancement de la nouvelle image.

La Classique des Chefs Photo courtoisie

Présentée le 18 septembre dernier au club de golf Le Grand Portneuf, sous la coprésidence d’honneur de Sébastien Bonnefis, directeur de la région de Québec et de l’Est-du-Québec de la Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec (SCCPQ), et de Guillaume Turbide, président du CA du Piolet, la 12e Classique des Chefs (golf et gastronomie) a généré des « recettes » de 21 345 $ au profit des trois organismes sélectionnés : Réno-Jouets, Le Piolet et la SCCPQ, ville de Québec. De gauche à droite : Guillaume Turbide, Katia Ruby, Sébastien Bonnefis, Stéphane Renaud, Michel Busque, Anne-Sophie Gingras, Véronique Arial, Alain Bolf, Jean-Michel Tinayre, Frédéric Dorion, Pierre-Luc Moineau, Vincent Morin, Annie Asselin, Stéphane Badeau, Normand Richard et Mario Martel.

Anniversaires Photo courtoisie

Kalyna Roberge (photo), ex-championne de patinage de vitesse, courte piste, 33 ans... France Taschereau, directrice des ventes et du marketing, microbrasserie Archibald... Jason Roy Léveillée, comédien québécois, 36 ans... Jacques Martin, responsable des opérations hockey avec Pittsburgh (LNH), 67 ans... Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 83 ans... Jimmy Carter, 39e président des États-Unis (1977-1981), prix Nobel de la paix en 2002, 95 ans.

Disparus Photo courtoisie