Un cycliste blessé lors d'une collision à Québec

Un cycliste a été blessé lors d’une collision avec un véhicule, survenue vers 7h10, mardi matin, aux coins de la rue des Artisans et de l’avenue Saint-Sacrement.



Selon David Poitras, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le cycliste avait des pertes de conscience lors de l’arrivée des secours.



Il a été transporté dans un centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne laissaient pas craindre pour sa vie.

Photo Catherine Bouchard

Selon les informations obtenues sur place, le cycliste portait un casque et celui-ci se serait fendu sous la force de l’impact.



L’état du vélo – une roue était arrachée et à quelques mètres de l’autre partie du vélo – laissait témoigner de la force de l’impact. Le véhicule était endommagé à l’avant et la vitre était craquée.



Les circonstances de la collision ne sont pas encore connues.

Plus de détails à venir...