Un Malien au parcours atypique

Les Raptors de Toronto comptent trois joueurs francophones dans leur alignement, mais un quatrième membre pourrait s’ajouter à cette confrérie dans un avenir rapproché. Le Malien Sagaba Konate, qui s’est élevé au rang de vedette dans la NCAA avec West Virginia, effectue ses premiers pas dans le monde de la NBA cette semaine au PEPS de l’Université Laval.

Ignoré au repêchage après avoir mis une croix sur sa dernière année d’admissibilité dans les rangs universitaires, Konate a été recruté par les champions de la NBA à titre d’agent libre pendant l’été, un endroit idéal pour lui dans la poursuite de son développement, alors qu’il a commencé à jouer au basketball sur le tard à l’âge de 17 ans.

« Ils ont une bonne réputation dans le développement des joueurs, et ça a été un long processus pour prendre une décision », a relaté l’ailier au style défensif singulier, au sortir du premier entraînement de la troisième journée du camp d’entraînement en sol québécois.

Soccer et anglais

L’histoire de Konate rappelle celle du Montréalais Chris Boucher, qui a aussi commencé à lancer le ballon orange tard à l’adolescence. Adepte de soccer durant son enfance, le joueur de 22 ans a troqué le maillot pour la camisole quand il a explosé sur le plan physique, dénichant une place dans l’équipe d’une école secondaire en Pennsylvanie, équipe qu’il a menée à son premier championnat d’État en 15 ans, en 2016. Issus d’une famille de 13 frères et sœurs dans l’un des pays les plus pauvres du continent africain, Konate et cinq de ses frères ont quitté leur terre natale pour s’installer aux États-Unis, où l’adaptation ne s’est pas faite sans heurts.

« Je jouais au soccer, mais comme je grandissais, j’ai choisi de jouer au basketball. Tous les membres de ma famille jouaient au basketball. C’était un peu difficile. À ce moment, je faisais les deux sports jusqu’en 2013 et 2014. Mais j’ai commencé à prendre cela plus au sérieux à ma deuxième année à l’école secondaire », a expliqué l’imposant athlète de 6 pi 8 po et 250 lb à travers des réponses tantôt en anglais, tantôt en français.

« L’adaptation était très difficile parce que l’anglais n’est ni ma première langue ni ma seconde. C’est ma troisième langue. Ma première langue est le bambara et ma deuxième langue est le français, alors ma première année fut un véritable défi. J’ai dû travailler fort. Ce fut une décision déchirante pour mes frères et moi de venir aux États-Unis, mais on savait que ça allait nous rapporter gros. »

Après quatre ans avec Minnesota dans la NCAA, son frangin Bakary Konate a amorcé l’an dernier sa carrière professionnelle en Espagne. Il jouera cette saison avec une équipe de deuxième division.

Un bloqueur spécial

Mais pour en revenir à Sagaba, sa blessure au genou droit qui l’a limité à huit rencontres l’an dernier fait dire à bon nombre d’observateurs qu’il devra peaufiner son jeu en passant par la G-League avec le club-école des Raptors 905.

Le natif de Bamako – la capitale malienne – s’est fait un nom avec West Virginia en raison de sa manière peu orthodoxe de contrer les attaques adverses avec ses deux grosses mains. L’entraîneur adjoint des Mountaineers n’avait pas tari d’éloges envers son protégé dans une entrevue avec le Sports Illustrated au printemps 2018.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un bloquer avec ses deux mains de la sorte. Je n’étais pas là à l’époque de Bill Russell [ancien joueur vedette des Celtics de Boston]. C’est une chose de bloquer le dunk d’un joueur, mais c’en est une autre de le faire à deux mains. C’est juste quelque chose que tu ne vois pas. »

Auteur de 3,2 blocs à sa dernière année complète en 2017-2018 durant laquelle il a été nommé sur la troisième équipe d’étoiles de la conférence Big 12, le principal intéressé a répondu instantanément quand on lui a demandé la recette de ses succès.

« Je crois que ça part de la confiance, tout simplement. Je n’ai pas été aussi grand [que d’autres joueurs à cette position], mais c’est juste la confiance. Je mets tout mon cœur sur le jeu. Je prends une fierté à bien jouer en défense. »

Des enfants aux anges

Les Raptors ont fait plaisir à une soixantaine d’enfants de la région de Québec, mardi soir.

Pendant une heure, ces jeunes âgés de 7 à 12 ans ont vécu une expérience de rêve avec le groupe d’entraîneurs du programme communautaire de la formation canadienne en participant à différents exercices mettant en œuvre leurs habiletés. Ils avaient obtenu ce privilège à la suite de concours organisés par l’organisation du Rouge et Or.

Photo Roby St-Gelais

« J’ai hâte de voir la grandeur ! » disait avant l’exercice Zachary Durivage, qui évolue au sport-études de l’école secondaire de La Seigneurie. Ses parents, son frère et lui sont des fans incontestés des Raptors alors qu’ils ont assisté à deux matchs à Toronto la saison dernière. En séries, chaque soir de match s’était transformé en forme de rituel devant le téléviseur du salon. « Quand Kawhi [Leonard] a marqué au son du cadran, je peux dire que ça a crié dans la maison ! » a lâché son grand frère Samuel.

Quatre joueurs invités

Les enfants ont eu droit à une belle surprise en voyant quatre joueurs en lutte au camp débarquer sur la surface du PEPS. Oshae Brissett, Dewan Hernandez, Sagaba Konate et Terence Davis ont été accueillis sur le terrain par une haie d’honneur sous les applaudissements des enfants. « Je suis très content d’être ici. Je trouve que les Raptors sont bons et c’était le fun de les suivre en séries », confiait Félix Lefebvre à quelques minutes de vivre ce moment tout spécial.

Si ces noms ne leur disaient sans doute rien, ils étaient tout de même ébahis par leur simple présence. Camp oblige, les quatre porte-couleurs des Raptors sont demeurés seulement une quinzaine de minutes après avoir fait la démonstration de leur talent et après avoir signé les t-shirts de chacun des participants. Ils sont ensuite retournés se reposer en prévision de la quatrième journée au menu, mercredi.

Photo Roby St-Gelais

« Ça signifie beaucoup ce genre de clinique. J’étais dans leurs chaussures quand j’étais jeune alors que j’allais à ces camps. C’est quelque chose qu’ils vont se rappeler toute leur vie. Dans mon cas, je me souviens de cliniques avec l’équipe canadienne. Même si ce n’était pas la même équipe qu’ici, c’est un peu le même concept », a souligné Brissett, un Torontois d’origine qui en est à son premier camp avec les Raptors après avoir porté les couleurs de l’Orange de Syracuse dans la NCAA.

Coach Nurse fan de musique

Nick Nurse a tenu promesse : il a pris le temps de découvrir son environnement pour la semaine lundi après-midi en marchant dans les rues du Vieux-Québec. Joueur de guitare dans ses rares moments de temps libre, comme on a pu le constater dans une vidéo partagée sur internet l’été passé, l’entraîneur-chef des Raptors s’est arrêté dans un magasin de disques où il était comme un enfant dans une confiserie. « J’ai marché pendant deux heures ! C’était l’un des meilleurs magasins que j’ai vus, un magasin avec des vinyles. C’était vraiment bien rangé et il y avait plusieurs disques cool, ce qui est la chose la plus importante, non ? Je n’en ai pas acheté, mais j’ai l’œil sur quelques-uns. Ça ira probablement à demain ! » a raconté le pilote natif de l’Iowa aux journalistes.

Un futur prêtre dans la NBA

Avant de devenir l’une des étoiles montantes de la NBA, Pascal Siakam se destinait à une carrière de prêtrise lorsqu’il fréquentait le petit Séminaire Saint-André, à Bafia. Issu d’une famille catholique pratiquante, le Camerounais a toutefois compris que cette voie n’était pas la sienne. Il a quand même obtenu son diplôme du petit séminaire avant de déménager aux États-Unis. « Je n’avais vraiment pas envie d’être prêtre, a répondu le sympathique joueur. J’étais dans un environnement de prêtres avec mon père et ses amis qui étaient prêtres. Je n’ai jamais cru que c’était ma vocation, mais j’ai appris beaucoup de choses là-bas. En tant qu’homme, j’ai vraiment grandi. » Siakam a mis les pieds dans son pays d’origine pour la première fois en sept ans l’été dernier. Une visite empreinte d’émotions. « C’était la première que je voyais la tombe de mon père, c’était vraiment spécial pour moi », a confié l’ailier des Raptors au sujet de son père décédé en 2014 à la suite d’un accident de voiture.

Charles Fortier impressionné

Président du conseil d’administration du programme de basketball du Rouge et Or, Charles Fortier a assisté à quelques minutes de l’entraînement de mardi matin au PEPS. La mâchoire de cet ancien membre du Rouge et Or et des défunts Kebs de Québec, de la Premier Basketball League (PBL), est pratiquement tombée par terre en pénétrant dans une enceinte qui lui est pourtant familière. « Quand on entre dans le gym, c’est là que tu réalises toute l’ampleur. Il doit y avoir deux fois plus de membres du personnel que de joueurs ! C’est incroyable. Avec les Kebs, on avait un physio, eux, ils doivent en avoir à peu près 10 ! » a rigolé Fortier, croisé par Le Journal. Au total, une soixantaine de personnes, incluant les joueurs, œuvrent de près ou de loin auprès du club cette semaine.