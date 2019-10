Un nouveau masque pour Carey Price

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price devrait avoir un nouveau masque pour le premier match de la campagne 2019-2020, jeudi, face aux Hurricanes de la Caroline.

L'artiste David Gunnarsson a publié le masque en question sur son compte Instagram dans les dernières heures.

«C'était fantastique de peindre et de créer le nouveau masque de mon ami Carey Price, a-t-il écrit. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années et c'est toujours excitant d'évoluer et de trouver de nouvelles idées avec Carey.»

«Ce nouveau design est une suite directe de ses derniers masques qui sont construits autour du beau logo d'équipe. Carey a eu une excellente idée de créer son masque avec un style Kryptek et j'ai adoré cela. Merci.»