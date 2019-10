Une lancée qui se poursuit

Jean-Simon Desgagnés a été élu recrue de l’année en 2017 en cross-country universitaire, puis athlète par excellence sur la scène provinciale l’an dernier. Il a donc attaqué la présente saison avec des objectifs élevés en tête et il n’y a rien de tel qu’une victoire pour relancer la roue.

Desgagnés a survolé le parcours de 8 km de l’Invitation Vert & Or, à Sherbrooke, en 27 min 34 s. Derrière lui ? Que du Rouge et Or, ou presque !

Ses coéquipiers Charles Paquet (27 min 42 s), Félix Lapointe-Pilote (27 min 55 s), Jonathan Tedeschi (28 min 3 s) et Samuel Poher (28 min 11 s) suivaient pour former un groupe de cinq coureurs lavallois dans le top 6. Seule la troisième marche du podium a échappé à la troupe.

« Collectivement, on voulait montrer qu’on pouvait dominer au niveau provincial. Je pense qu’on a prouvé notre point. Individuellement, je savais que j’avais les capacités pour gagner cette course. J’ai couru tout le long avec Charles Paquet et à 500 m de l’arrivée j’ai pris la tête », a dit Desgagnés.

Grosses compétitions

La table est donc mise de belle façon, car pour Desgagnés, il s’agissait d’une première course, lui qui a fait l’impasse sur la compétition qui lançait la saison. Deux courses de conférence sur trois sont nécessaires avant de prendre part au championnat provincial, qui aura lieu sur les Plaines d’Abraham, le 28 octobre.

« Chez nous, ce sera encore plus motivant, sur un parcours qui est difficile, mais qu’on connaît bien », se réjouit déjà le coureur.

Viendra ensuite le championnat canadien à Kingston, le 9 novembre. L’an dernier, Desgagnés avait terminé au deuxième rang lors de cette épreuve. « Je veux essayer de rivaliser pour la première place, même en sachant que plusieurs bons athlètes un peu partout se sont greffés à différents programmes. En équipe, on avait terminé quatrième l’an passé et cette fois, autant notre équipe masculine que l’équipe féminine ont de bonnes chances pour le podium », estime-t-il.

Année olympique

En plus des compétitions universitaires, Desgagnés nage en pleine année olympique et espère toujours vivre le rêve, l’été prochain à Tokyo. Pour ce faire, il lui faudra se classer parmi les trois meilleurs au pays et les 45 meilleurs au monde.

« J’ai terminé quatrième au pays l’an passé et au niveau mondial, je voudrais gagner une vingtaine de places. Mais ça reste des objectifs à long terme et je me concentre avant tout sur les courses de ma saison universitaire. »

3 étoiles du Rouge et Or

1. Jean-Simon Desgagnés

Cross-country | D. Médecine À sa première course de la saison, il a remporté l’Invitation Vert & Or, aidant le Rouge et Or à triompher par équipe. 2. Jessy Lacourse Photo Mathieu Bélanger

Cross-country | Éducation préscolaire et enseignement primaire

Elle a également amorcé sa saison 2019 par une victoire à l’Invitation Vert & Or, contribuant à la médaille de bronze de l’Université Laval par équipe.

3. Mathieu Morneau Photo Mathieu Bélanger

Badminton | Enseignement de l’éducation physique et à la santé La recrue a maintenu une fiche de 5-0 au premier tournoi de la saison, incluant un gain contre Anthony Nguyen des Carabins, l’un des meilleurs joueurs québécois en simple.

Performances dignes de mention