Une personne infectée par la rougeole a transité par l'aéroport Montréal-Trudeau

MONTRÉAL | Les autorités sanitaires ont lancé une nouvelle mise en garde pour un cas de rougeole, mardi, en lien avec un citoyen contaminé qui s'est déplacé à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, ainsi que dans l'est de Montréal.

La Direction régionale de la santé publique de Montréal a expliqué, mardi, avoir identifié un cas de rougeole lundi.

La personne malade est arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau depuis Moncton sur le vol d'Air Canada 8903 le 20 septembre, alors qu'elle était contagieuse. En plus d'avoir été en contact avec les gens à bord de cet avion, elle a passé environ une heure et demie à l'aéroport, dans la zone d'arrivée des vols domestiques.

Par la suite, le patient a fréquenté divers commerces, principalement dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, du 21 au 25 octobre.

Les gens qui se sont trouvés à la même place que le patient lors de ces journées doivent surveiller l'apparition de symptômes de la maladie jusqu'au 20 octobre. Ceux-ci incluent notamment une forte fièvre, de la toux, de l'écoulement nasal et des plaquettes rouges.

Le virus a une période d'incubation pouvant aller d'une à deux semaines, si bien qu'une personne infectée peut être porteuse de la maladie sans le savoir. Or, celle-ci devient transmissible environ quatre jours avant l'apparition des premiers symptômes, et le demeure pendant quatre autres jours par la suite.

La rougeole est une maladie grave, hautement infectieuse, qui peut aller jusqu'à causer la mort. Pratiquement éradiquée en Occident grâce à la vaccination, elle connaît cependant une recrudescence ces dernières années.

Les personnes ayant pu entrer en contact avec le patient infecté doivent s'assurer d'avoir reçu leurs vaccins contre la rougeole, particulièrement les personnes plus vulnérables, comme les nourrissons, les femmes enceintes et les gens au système immunitaire affaibli, a conseillé la direction de la santé. Il est possible d'appeler au 811 pour avoir plus d'informations.

Ce n'est pas la première fois qu'un patient porteur de la rougeole est identifié dans la région métropolitaine cette année. Au printemps et en début d'été, d'autres cas avaient été signalés à Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord et à Québec

Les endroits visités par la personne malade:

- Vol Air Canada 8903 arrivant de Moncton à Montréal et la zone des arrivées domestiques de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau – 20 septembre, entre 12 h 05 et 13 h 35.

- Épicerie Maxi Pointe-aux-Trembles situé au 12780, rue Sherbrooke Est – 21 septembre, de 14 h 15 à 16 h 15.

- Restaurant Mikes située au 12500, Rue Sherbrooke Est – 21 septembre, de 19 h à 21 h 30.

- Dépanneur Couche-Tard situé au 12044, rue Sherbrooke Est – 22 septembre, de 8 h à 9 h 20.

- Canadian Tire situé au 3500, boulevard du Tricentenaire – 23 septembre, de 10 h à 12 h 20.

- IGA Alimentation Hochelaga située au 7975, rue Hochelaga – 23 septembre, de 11 h 30 à 12 h 50.

- Best Western Plus, Hôtel Le Prestige situé au 12555, rue Sherbrooke Est – du 24 septembre, 16 h, au 25 septembre, 9 h 30.

- Dépanneur Couche-Tard situé au 12044, rue Sherbrooke Est – 25 septembre de 15 h à 16 h 35.