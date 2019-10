Zampino libéré : les élus indignés par un autre cafouillage de l’UPAC

« Décourageant », « troublant », « prévisible », les parlementaires n’ont pas mâché leurs mots au lendemain de l’arrêt des procédures décrété contre Frank Zampino, en raison d’une « erreur de Pee-Wee » commise par l’UPAC.

Rappelons que l’ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal a finalement été libéré de toute accusation après que la juge Joëlle Roy ait constaté qu’il avait été la cible d’écoute électronique illégale.

Le travail de six années d’enquête a ainsi été ruiné parce que l’UPAC a épié les discussions entre M. Zampino et son avocate, à l’été 2015.

« Quand on parle d'enregistrer une conversation entre un accusé et son client... N'importe qui qui a écouté District 31 sait que ça ne se fait pas. C'est une erreur de Pee-Wee », a réagi le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

« C'était prévisible. [...] Comment faire en sorte qu'un policier, ou un procureur, ou un juge de paix ignore le privilège entre un client et son avocat? Moi, j'ai juste à suivre les séries, le vendredi soir, puis je le sais », a indiqué dans le même sens le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

« Il y a des gens qui ont failli dans ce projet-là, a-t-il souligné. Ça ne veut pas dire que M. Zampino aurait été condamné, mais au moins il aurait eu un procès. On s'enlignait là. »

La formation pointée du doigt

Pointant du doigt une « erreur de formation et de connaissance » du côté de l’UPAC, l’élu péquiste a rappelé que le dossier Zampino est probablement « le plus important qui émanait directement de la commission Charbonneau », dont l’actuelle ministre de la Justice, Me Sonia LeBel, était la procureure en chef à l’époque.

« Je peux comprendre la réaction des citoyens, a commenté de son côté Mme LeBel. C’est toujours décourageant du point de vue du citoyen quand un dossier n’arrive pas à avoir une décision sur le fond et qu’il subit un arrêt des procédures. »

« Si on regarde la décision du juge, c’est troublant et ça peut faire en sorte de miner la confiance », a ajouté la ministre de la Justice, en rappelant que les délais pour aller en appel ne sont pas encore écoulés.

Appel

« Ce n’est pas terminé. [...] Le DPCP est en train de regarder avec beaucoup de sérieux la possibilité d’y aller [en appel]. Je vais le laisser prendre sa décision. »

Sans surprise, à l’instar de Mme LeBel, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a laissé comprendre qu’un tel dénouement l’encourage à aller de l’avant avec la vaste consultation sur la police et le projet de « livre vert » proposé récemment.

« On est bien conscient à chaque fois qu’il y a une nouvelle comme ça, que ç’a une incidence sur la confiance du public », a dit Mme Guilbault, qui souhaite qu’un nouveau commissaire à l’UPAC puisse être nommé très bientôt afin de restaurer la confiance du public.

À cet égard, « le ou la prochaine commissaire aura beaucoup » de pain sur la planche, a-t-elle reconnu.