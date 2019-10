MARTIN, Lucette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 septembre 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée paisiblement madame Lucette Martin, épouse de monsieur Rosaire Plourde, fille de feu madame Bertha Bouchard et de feu monsieur Henri Martin. Elle demeurait à Québec, autrefois de Matane.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Matane. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Rosaire Plourde, les enfants de celui-ci: Johanne (Gordon Wilkins), Linda (Rodrigue Leblanc), Christiane, Gaston (Gérard Gauthier) et Marlène; les petits-enfants: Charles, Alex, Léonie, Félix, Jonathan et Michaël; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Denise (Richard Paradis), Danielle (Gilbert Fournier Gisèle; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Femme chaleureuse et généreuse, madame Martin a longtemps été impliquée socialement avec les Filles d'Isabelle de Matane. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.