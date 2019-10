BOULET, Père Roger, r.s.v



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 24 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé le père Roger Boulet, religieux de Saint-Vincent de Paul et Lieutenant-Colonel retraité du Royal 22e Régiment du Canada. Il est né le 1er mars 1936 en la paroisse Saint-Sacrement, à Québec. Il était le fils de feu Yvonne Goulet et de feu René Boulet. Il est entré au noviciat le 14 juillet 1956, a prononcé ses premiers vœux le 15 août 1957 et il a été ordonné prêtre le 28 mai 1961. Le père Boulet a exercé son ministère au Patro Laval, au Patro de Jonquière, au Patro de Bagotville et à celui de Val d'Or. Engagé en 1967 par les Forces armées canadiennes, il a été aumônier militaire à Valcartier, Petawawa, Winnipeg, Kingston et à l'Île de Chypre. En 1974, il obtient un baccalauréat en théologie pastorale. Il devient ensuite aumônier militaire en Allemagne, puis il revient à Kingston, au Canada, où il est élevé au grade supérieur de Major pour ensuite se rendre à Calgary en Alberta. C'est à Ottawa en 1986, qu'il est promu Lieutenant-Colonel au Quartier général de la Défense nationale. C'est à Trenton qu'il est nommé aumônier général catholique du Commandement de l'instruction des Forces canadiennes, il est alors responsable de 14 aumôniers militaires. Retraité de l'Armée en 1990, il est rattaché à la Fraternité de Longueuil tout en faisant partie du ministère de l'Aumônerie sur la Base militaire de Saint-Jean (Québec). En 1996, il est missionnaire au Brésil pendant 1 an, il revient ensuite au Québec comme vicaire à la paroisse Saint-Pie X de Longueuil. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associé(e)s et les agrégé(e)s aux R.S.V, les membres de sa famille: feu Gisèle, Jacques (Denise Lepage), Raymond (Évangéline Thibault), Hélène (feu Jean-Jacques Dumas), de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces. Il laisse également dans le deuil sa grande amie Hélène Dorion ainsi que de nombreux autres ami(e)s, des œuvres ou paroisses où il a travaillé. Le père Boulet sera exposé ende 19h à 21h30 et le vendredi 4 octobre 2019 de 9h00 à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour l'aide à son endroit et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: LES CHARITÉS r.s.v 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, G1N 3G5, téléphone : 418-650-3441 poste 315