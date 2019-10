TALBOT, Jacqueline



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 19 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jacqueline Talbot, fille de feu Joseph Talbot et de feu Eugénie Cloutier. Elle demeurait à Québec.Selon la volonté de la défunte, le service commémoratif aura lieu en privé en présence de la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Drolet (feu Sylvie Lacroix), Denis Drolet (Danielle Marcheterre), Richard Drolet (Liette Gaudreau) et Martin Drolet (Linda Vien); ses petits-enfants: Steve (Cindy Deblois), Francis (Josée Arsenault), Myra (Sébastien Lavallière), Maxime (Anik Boutet), Nicolas (Mélanie Lafleur), Alexia (Sylvain Gagnon), Danny (Jessika Lepage), Laurence et Justine; ses arrière- petits-enfants: Léa-Rose, Charles-Alexis, Mélianne, Éloi, Constance, Maverick, Loïc, Isaac, Léo, Élianne et Aurélie, son ex-conjoint Jean-Paul Drolet, ses défunts frères et sœurs ainsi que ses beaux- frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec ainsi qu'au Centre d'hébergement Des Jardins de la Noblesse pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec QC, G1J 2G3, fondation@fondationcervo.com