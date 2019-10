DOYON, Yolande



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le jeudi 26 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée madame Yolande Doyon, épouse de feu Gabriel Vachon et fille de feu Marie-Anne Maheux et de feu Joseph Doyon. Elle demeurait à Saint-Prosper et autrefois à Sainte-Aurélie. Madame Yolande Doyon sera exposée à la résidence funérairele vendredi 4 octobre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Aurélie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (feu Francine Gilbert, Gaétane Roy), France (Gaétan Larivière), Richard (Suzie Poulin), Denise (Roland Larivière) et feu Claude Vachon; ses petits-enfants : Valérie (Sébastien Landry) et Jean-Sébastien Vachon (Isabelle Nadeau), Claudia (Patrick Jacques) et Rémi Larivière (Caroline Poulin), Audrey (Marco Rodrigue) et Keven Larivière (Kim Giroux), Michael (Joanie Maheux) et Mélissa Vachon (Jean-Philippe Poulin), ainsi que ses arrière-petits-enfants : Derek et Ayden Landry, Lyana Jacques, Gabriel, Mathieu, Etienne et Simon Rodrigue. Elle était la soeur de : feu Léon-Marie (feu Marie-Blanche Maheu), Sr. Thérèse s.f.a., feu Madeleine (feu Albert Perreault), Sr. Irène s.f.a., feu Claire-Hélène (feu Adrien Turmel), Jean-Marc (feu Jeannine Turmel), feu Fernand (Jeanne Lessard), Jacqueline (Paul-Henri Tardif), Sr. Pauline s.f.a. et Suzanne (Yvan Gilbert). Elle était la belle-soeur de: feu Henri-Louis (feu Fabiola Turcotte), feu Lucienne (feu Laurier Beaudoin), feu Aurore (feu Charles-Edouard Morin), feu Isabelle (feu Nazaire Morin), feu Reine-Emma (feu Paul Buteau), Emmanuel (Ida Pruneau), feu Ange Hélène (feu Roch Pruneau), Marius (Liliane Doyon) et feu Charles-Auguste (Françoise Quirion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement les résidences Quatre Saisons, la résidence le Rayon de Soleil à Saint-Prosper ainsi que le Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.