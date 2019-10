Andrew Scheer: un cas désespéré?

Le chef conservateur Andrew Scheer me fait beaucoup penser au légendaire personnage de l’inspecteur Clouseau. Toujours convaincu d’avoir trouvé en Justin Trudeau le grand « coupable » de quelque chose d’ignoble, on le sent surtout maladroit. On le voit même un peu perdu dans une joute politique qui, semble-t-il, le dépasse de plus en plus.