Bronfman : une présence remarquée

Stephen Bronfman était un spectateur intéressé, mercredi, lors de la rencontre décisive entre les Rays de Tampa Bay et les A’s à Oakland. Sa présence a suscité la curiosité chez les médias de la ville floridienne.

Bronfman et deux collègues avaient demandé des billets à l’actionnaire majoritaire des Rays, Stuart Sternberg. Celui-ci, qui travaille sur le projet de garde partagée de son équipe avec le groupe de Montréal, était heureux de pouvoir inviter ses partenaires potentiels.

« Lorsqu’ils nous ont demandé des billets, ils nous ont dit qu’ils avaient été au Fenway Park (Boston) l’an dernier », a déclaré Sternberg au quotidien Tampa Bay Times avant la rencontre.

Photo courtoisie Stephen Bronfman

En visite à Oakland

Ils ont aussi assisté à d’autres rencontres éliminatoires au cours des dernières années. On a accepté avec plaisir. Je suis excité de voir qu’ils veulent être ici. »

Sur la défensive

Le propriétaire des Rays était un peu sur la défensive lorsqu’il a été questionné sur les raisons du groupe de Bronfman d’assister au match le plus important de la saison de sa formation.

« Ça n’interfère en rien avec ce qui se passe sur le terrain, a-t-il ajouté. Je le répète. On est concentrés à 100 % sur ce qui passe sur le terrain. Ça n’a rien à voir avec ce qui se passe à l’extérieur de celui-ci.

Ça nous a pris un total de quatre minutes. Je suis content de les voir ici. On doit les laisser faire s’ils veulent se sentir plus impliqués. On a besoin de gens qui aiment s’investir dans ce projet. »

Pour le moment, les Rays ne peuvent pas négocier avec Montréal ou le groupe de Bronfman sans avoir l’accord de la Ville de St. Petersburg.

Sternberg a indiqué qu’il ne s’était pas encore assis avec l’homme d’affaires montréalais ou des membres de son groupe.

Étape importante

À son retour d’Oakland, Bronfman se présentera jeudi devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin de dévoiler les grandes lignes d’un nouveau stade de baseball de 30 000 places qui serait bâti au bassin Peel.

Par la suite, l’OCPM devra remettre un rapport à la Ville de Montréal sur la revalorisation de ce secteur. Celle-ci possède un droit de premier refus sur le terrain qui est la propriété du gouvernement fédéral.

L’environnement serait l’une des priorités du projet du groupe de Montréal.

Destination Houston

Au moment de l’heure de tombée, on ne connaissait pas l’identité du gagnant du match Rays-A’s.

Les Rays avaient cependant une avance confortable de 5 à 1 après huit manches grâce à quatre coups de circuit.

S’ils ont tenu bon, ils se rendront à Houston pour amorcer leur série de division à compter de vendredi.

Ce serait toute une commande alors que les Astros ont signé 107 victoires en saison régulière. La formation texane compte sur un trio de lanceurs de très haut niveau avec Gerrit Cole, Justin Verlander et Zach Greinke.

Du même coup, ce sera le baptême du feu en séries éliminatoires pour le Québécois Abraham Toro.