Ça commence enfin!

À sa 17e saison derrière un banc d’une équipe de la LNH, Claude Julien ressent encore la flamme qui brûle en lui. Il a décrit ses sentiments à la veille de ce premier match contre les Hurricanes à Raleigh.

« Je suis excité, j’ai hâte de commencer, a dit Julien. Tous les ans, c’est la même chose. C’est aussi ce qui me garde dans le métier. J’aime toujours autant ça. Je vois ça comme un signe que je veux encore continuer. La journée où je perdrai ce sentiment, je prendrai probablement ma retraite.

« Les entraîneurs arrivent tôt à l’aréna pour regarder des vidéos avant les entraînements, c’est beaucoup de travail, a-t-il continué. Mais nous ne ressentons pas trop la fatigue, c’est après la saison qu’on la remarque. L’adrénaline nous permet de continuer durant une longue saison. »

À l’intérieur du vestiaire, Carey Price est celui qui détient la plus vaste expérience dans l’uniforme du CH. Il en sera à sa 13e saison devant le filet de l’équipe.

« C’est toujours exaltant d’amorcer une nouvelle saison, a répondu le gardien. C’est un nouveau départ. Nous nous retrouvons devant une feuille blanche et nous voudrons bien jouer. Nous pourrions nous servir des prédictions (exclusion des séries) comme motivation. Mais le plus important, c’est de croire en nos chances et de croire en notre groupe. J’aime ce que je vois, nous formons un groupe confiant. »

Division compétitive

Depuis le tournoi de golf de l’équipe en septembre, il n’y a pas eu de grandes promesses. À quelques heures du début de la saison, Julien est resté dans le même ton.

« Tu espères bâtir sur la dernière saison, a-t-il expliqué. Nous voulons connaître un bon départ. Nous réalisons comme tout le monde le défi qui nous attend. Nous jouons dans une division très solide et profonde. Nous devrons jouer du gros hockey pour participer aux séries.

« Nous aurons un peu la même force que l’an dernier, a-t-il poursuivi. Nous jouions du jeu rapide et nous fermions le jeu. Quand on parle de jouer rapidement, c’est offensivement, mais aussi défensivement. Nous patinons bien. Nous ne sommes pas la plus grosse équipe, mais nous avons des joueurs qui travaillent fort. »