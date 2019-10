Collision à Neuville: une conductrice lutte pour sa vie

Gravement blessée dans une collision avec un semi-remorque survenue ce matin sur la route 365 à Neuville, dans le secteur de Portneuf, une conductrice lutte pour sa vie.



L’accident est survenu vers 9h15, entre le rang Petit-Capsa et le 2e Rang.



Pour des raisons encore inconnues, la conductrice, qui circulait vers le nord, a dévié de sa voie et percuté le poids lourd qui arrivait en sens inverse.



La femme a été transportée à l’hôpital, où l’on craint pour sa vie.



Le conducteur du semi-remorque a subi de légères blessures et a également été conduit dans un centre hospitalier.



La route est fermée à la circulation dans les deux directions, et les automobilistes doivent plutôt emprunter le rang Petit-Capsa ou le 2e Rang.