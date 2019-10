[EN IMAGES] Billie Eilish défie la gravité à Saturday Night Live grâce à Moment Factory

L’étoile montante de la musique américaine Billie Eilish a fait appel à la firme montréalaise Moment Factory pour concevoir son étonnante prestation à Saturday Night Live, où elle a chanté son hit Bad Guy en défiant la gravité, samedi soir dernier.

Enfermée dans une pièce, la jeune star de 17 ans a commencé son numéro les deux pieds au sol avant d’escalader un mur puis de se retrouver carrément la tête en bas en arpentant le plafond.

L’effet renversant, conçu par Moment Factory, s’appuie sur une caméra qui, rattachée à la pièce où se trouve Eilish, a pivoté avec elle dans un synchronisme parfait, apprend-on dans une vidéo publiée sur la page Instagram du populaire rendez-vous du samedi soir de NBC.

Inspirée par Fred Astaire

Dans cette même vidéo, la chanteuse explique s’être inspirée d’une scène du film de 1951 Royal Wedding, qui montrait le célèbre Fred Astaire danser au plafond d’une pièce.

Pour Eilish, qui devait suivre à la seconde près les mouvements de la boite qui lui servait de scène, «c’était pas mal désorientant mais pas du tout apeurant». En outre, elle portait une botte pour protéger une cheville blessée.

Adepte des arts visuels, ce n’est pas la première fois que la jeune chanteuse fait équipe avec les créateurs de Moment Factory. La firme avait aussi assuré la direction artistique d’une performance d’Eilish à l’émission d’Ellen Degeneres, en avril dernier.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec les gens de Moment Factory au sujet de cette collaboration avec Billie Eilish, devenue une star internationale depuis la sortie de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

«C’est un honneur d’avoir collaboré à nouveau avec cette artiste talentueuse pour la première de la saison de Saturday Night Live», a mentionné la compagnie québécoise sur les réseaux sociaux.