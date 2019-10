«Face-à-Face»: Scheer talonné sur l’avortement

Dès le lancement des hostilités au premier débat des chefs fédéraux en français, le «Face à Face 2019», le conservateur Andrew Scheer a été forcé d’expliquer une énième fois sa position sur la question de l’avortement.

À LIRE AUSSI: [EN DIRECT] Face-à-Face 2019: regardez le débat des chefs

Dès le premier échange à quatre, le chef libéral Justin Trudeau a sauté sur l’occasion de talonner M. Scheer sur cette question délicate pour le conservateur, connu pour être un fervent catholique.

«C’est important pour les gens de savoir, personnellement, si vous, Andrew Scheer, croyez que les femmes devraient avoir le choix», a lancé M. Trudeau.

M. Scheer avait d’abord été forcé de réitérer qu’il n’avait pas l’intention de rouvrir le débat sur l’avortement s’il est porté au pouvoir le 21 octobre.

Dans un premier échange à deux avec le bloquiste Yves-François Blanchet, M. Scheer est demeuré vague sur ses opinions personnelles et s’en est tenu à dire qu’il voterait contre toute proposition législative d’un de ses députés visant à ramener la question de l’avortement sur la table.

«Il n’y a pas de changement de position là-dessus», a insisté le chef conservateur.

«Rien n’a changé là-dessus sous l’ancien gouvernement conservateur, rien n’a changé sous l’actuel et rien ne changerait sous un futur gouvernement conservateur», a-t-il ajouté.

Saisissant la balle au bond, M. Trudeau a soutenu qu’il comprenait l’intention de M. Scheer de respecter le droit canadien, mais que cela n’était pas une réponse satisfaisante pour les électeurs canadiens.

«La réalité, c’est que des gouvernements et des premiers ministres sont élus pour défendre la loi et parfois la changer», a-t-il fait valoir.

«Vous cachez vos valeurs et convictions personnelles, M. Scheer», a-t-il ajouté à l’adresse de son adversaire.

Pressé de questions sur le même enjeu par M. Blanchet et le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh, le chef conservateur a maintenu sa ligne.

«Il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens avec beaucoup de différentes perspectives sur cette question. C’est normal dans une population de 33 millions de personnes», s’est-il toutefois avancé.

Pour la première fois depuis le début de la campagne, le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, participe à un débat des chefs après avoir été remarqué pour son absence à celui, en anglais, organisé par le magazine «Maclean’s» et Citytv.

Au cours du «Face à Face» les quatre chefs invités doivent débattre d’économie et d’environnement, de gouvernance et de la place du Québec dans le Canada, ainsi que d’immigration et de politiques sociales. C’est le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau qui anime cet affrontement.

Les premiers échanges ont aussi touché à la question d’éventuellement assouplir les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir. M. Singh est le seul chef qui s’est clairement prononcé en faveur d’un élargissement de l’accessibilité.

Les chefs ont en outre rappelé leur position sur la loi québécoise sur la laïcité. M. Trudeau a rappelé qu’il était contre le principe et qu’il voulait se garder ouverte la porte afin de pouvoir, éventuellement, intervenir dans une contestation judiciaire de la loi 21.