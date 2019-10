Fuite de données: la Commission d’accès à l’information enquêtera sur des pharmaciens

QUÉBEC – La Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) enquêtera sur les centaines de pharmaciens qui auraient donné accès aux dossiers médicaux de leurs patients à une compagnie pharmaceutique pour obtenir de plus grosses ristournes.

«Un premier dossier a déjà été ouvert [mardi] et on a amorcé les travaux. On va prendre les moyens nécessaires», a indiqué mercredi une porte-parole de la CAI, Isabelle Gosselin.

Notre Bureau d’enquête a révélé mardi que l’Ordre des pharmaciens enquête sur près de 200 pharmaciens qui auraient donné accès aux dossiers médicaux de certains de leurs patients à la firme de médicaments génériques Angita Pharma.

En faisant affaire avec cette compagnie, ces pharmaciens pouvaient toucher des ristournes très généreuses variant entre 30 % et 70 % sur les médicaments qu’ils achetaient.

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une motion demandant à la Commission d’accès à l’information de se saisir du dossier.

Mardi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, s’est dite «très préoccupée» par cette possible fuite d’informations. Elle a affirmé qu’elle attendait les conclusions de l’enquête menée par l’Ordre des pharmaciens avant de poser des gestes nécessaires pour rassurer le public.

Le Parti québécois avait demandé au gouvernement de confier la responsabilité de l’enquête à la CAI ou au Protecteur du citoyen. Le député Sylvain Gaudreault disait douter que l’Ordre des pharmaciens ait le recul et les ressources nécessaires pour mener à bien cette démarche.