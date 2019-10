Ghomeshi: vous voulez rire de nous?

Une journaliste canadienne-anglaise vient de publier un livre qui fait le bilan des deux années de ce mouvement, et on y trouve des propos qui m’ont fait tomber en bas de ma chaise.

Pour son livre Had it coming : What’s fair in the Age of #metoo, la journaliste Robyn Doolittle a, entre autres, interviewé l’actrice Lucy DeCoutere, l’une des trois femmes ayant accusé l’ancien animateur radio de CBC Jian Ghomeshi d’agression sexuelle. Un extrait du livre vient d’être publié dans le magazine Chatelaine (en anglais).