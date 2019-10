Inconduites sexuelles : une aventure au bureau, mais pas durant la thérapie

Un psychologue de Québec faisant l’objet d’une plainte pour inconduites sexuelles par son syndic a reconnu des rapprochements avec une femme dans son bureau, mais uniquement après avoir mis un terme à leur relation «thérapeutique».

Au deuxième jour de son audience disciplinaire, le psychologue Richard Lachance a été formel : il n’a posé «aucun geste» envers une cliente avant de mettre un terme d’un commun accord avec elle à une thérapie en avril 2014.

Il n’a pas cherché à cacher qu’il avait développé pour elle des sentiments. Ces sentiments étaient réciproques et sont la raison principale qui l’a poussé à mettre fin à leur relation dite professionnelle, a-t-il spécifié, mercredi, devant le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec.

Interrogé par l’avocat du syndic de l’Ordre, Richard Lachance a reconnu qu’il avait reçu cette dame dans un contexte plus intime après la fin de la thérapie.

Polyamour

«Madame avait un copain [...]. Elle ne voulait pas que son copain sache ou doute, et on se voyait au bureau [...] après mon travail. On s’est vu dans la semaine qui a suivi», a déclaré celui qui fait l’objet d’une plainte pour deux affaires présumées d’inconduite sexuelle, conflit d’intérêts et bris de confidentialité.

«C’était dans le cadre de cette nouvelle relation, on va dire, amoureuse, qui débutait», a-t-il précisé.

Devant le conseil, Richard Lachance a par ailleurs expliqué que s’il a abordé avec cette femme le concept de «polyamour», c’était pour l’aider à corriger un «problème de jalousie».

Il affirme qu’il lui a présenté cette notion pour lui faire remarquer que pour certaines personnes adeptes des relations polyamoureuses «la jalousie ça n’existe pas».

Le syndic cherche à démontrer que le psychologue «n'a pas eu une conduite irréprochable envers sa cliente en posant, notamment dans son bureau professionnel, des gestes abusifs à caractère sexuel» à la suite d’un suivi psychothérapeutique qui s’est échelonné de la fin 2013 à avril 2014.

Lettre «cruciale»

Mercredi, le procureur du psychologue a échoué à faire tomber l’un des quatre chefs qui allègue un lien amoureux qu’il aurait développé avec une autre femme à la suite d’un suivi psychothérapeutique dans les années 2010 et 2011.

Me Marc Delisle a fait valoir que la partie plaignante lui a révélé trop tardivement un document selon lui d’une «importance cruciale», soit une lettre adressée au syndic par cette ex-patiente, dans laquelle elle souligne qu’elle n’a jamais porté plainte contre Richard Lachance.

Le conseil a rejeté la requête en arrêt des procédures, jugeant que ce défaut de divulgation ne brime pas l’intimée. Celle-ci pourra faire valoir son point «lors des plaidoiries au mérite».

Une dernière journée d’audience est prévue jeudi dans cette affaire.

En vertu du Code des professions, une inconduite sexuelle «pendant la durée de la relation professionnelle» est passible d’une radiation d’au moins cinq ans.

Un professionnel peut toutefois tenter de convaincre le conseil «qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances».