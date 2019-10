L'administration Trump bafoue-t-elle l'esprit de la constitution?

Dans la journée de mardi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a refusé de collaborer avec la chambre des représentants concernant le dossier ukrainien. Pour l'instant il évoque une technicalité dans les procédures et le manque de temps pour se préparer ou consulter des avocats avant de répondre aux questions.

Depuis l'entrée en fonction de cette administration les présidents des différentes commissions de la chambre ont rarement pu compter sur une bonne collaboration de Donald Trump ou de son entourage. Ce qui devrait techniquement avoir changé depuis la semaine dernière, c'est que les assignations à comparaître ou les demandes de renseignements sont effectuées dans le cadre d'une enquête liée à la procédure de destitution. Dans ce contexte, un refus de l'administration n'est pas normal.

Même s'il y a eu quelques bras de fer par le passé, on considère généralement qu'on doit se soumettre aux demandes du congrès, un concept qu'on ne remet presque jamais en question. Le congrès dispose-t-il d'outils particuliers pour forcer la main des récalcitrants? Pour bien montrer à quelle point l'administration actuelle défie ouvertement le principe de la séparation des pouvoirs, on évoque de plus en plus le recours à des amendes ou même à des peines de prison pour que le congrès puisse obtenir satisfaction. Utilise-t-on souvent des moyens aussi extrêmes? Leur utilisation revêt un caractère exceptionnel et il faut reculer jusqu'au premier quart du 20e siècle pour retracer la plus récente référence.

Nous n'en sommes pas encore là, mais le simple fait d'évoquer ces questions devrait inquiéter les Américains ou tous ceux et celles qui se soucient du respect des institutions démocratiques et de la constitution. Je rappelle que le témoignage de Mike Pompeo est crucial puisqu'il a participé à la désormais célèbre conversation entre le président Trump et le président ukrainien.

Le pouvoir de la chambre auquel je réfère dans ce billet porte le nom "d'Inherent contempt". Si une petite lecture an anglais ne vous rebute pas, je vous redirige vers le National Constitution Center pour une explication plus complète et détaillée.