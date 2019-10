Le Salon du livre de Québec poursuit sa reconstruction

Le Salon international du livre de Québec continue sa reconstruction en nommant un tout nouveau conseil d’administration axé sur la parité hommes-femmes et les compétences en éthique et gouvernance.

Le président du conseil d’administration du SILQ, John R. Porter, a fait cette annonce ce matin à la suite «du processus de révision de la gouvernance».

En avril dernier, notre Bureau d’enquête avait révélé les nombreux voyages coûteux au Bénin aux frais de la petite organisation subventionnée et à but non lucratif.

À la suite de nos révélations, une enquête administrative avait été déclenchée et Philippe Sauvageau a été suspendu. Daniel Gélinas assure depuis la direction générale par intérim.

Un audit externe a démontré que Sauvageau a utilisé «à mauvais escient la politique quant aux frais de déplacement et frais de séjour» à l’occasion de 11 voyages au Bénin, entre 2005 et 2018.

L'enquête a aussi permis de dévoiler que le personnel en place avait été malmené sur le plan des ressources humaines.

Le conseil d'administration a donc congédié Sauvageau et promis des changements drastiques, soit une refonte « complète et totale » du cadre réglementaire de gouvernance.

Ainsi, trois comités sont créés par le conseil d’administration du SILQ ; finances et audits, gouvernance, éthique et ressources humaines et planification stratégique.

Parmi les membres du CA, on y trouve le professeur en littérature Aurélien Boivin, l’auditrice et comptable Jessica Dufour et l’avocat chez BCF Serge Lebel.

Reconstruction

Le SILQ annonce que Daniel Gélinas restera à la tête de l’organisation pour l’édition 2020.

«Le SILQ est plus vivant que jamais et sa reconstruction permettra aux visiteurs de l’industrie de constater», souligne dans un communiqué l’organisation, assurant que le salon peut déjà compter sur tous ses bailleurs de fonds et que de nouvelles activités sont à prévoir.