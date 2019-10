Le sarcasme d’un grand frère

RALEIGH | La famille Fleury vivra un grand moment, jeudi soir, alors que Cale fera ses débuts dans l’uniforme du Canadien en affrontant Haydn, trois ans plus vieux que lui. Et en grand frère qui se respecte, Haydn n’a pas tardé à mettre la table pour cette confrontation.

« Ce sera une journée spéciale pour deux enfants qui jouaient dans la cour arrière de la maison d’une petite ville. Je me souviens que j’avais souvent le dessus lors de ces matchs. Il y a eu des larmes. Oh oui ! Beaucoup de larmes », a lancé le défenseur de 23 ans, sourire en coin.

« On a suivi le même parcours. J’ai joué à Notre Dame pendant deux saisons, il l’a fait par la suite. On a joué tous les deux dans la Ligue de l’Ouest à 16 ans, on a passé une saison complète dans la Ligue américaine et nous voilà tous les deux dans la LNH. »