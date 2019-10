Les 50 ans de la PAL

La Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) soulignera au cours des prochains mois son 50e anniversaire. Un comité organisateur a été formé, des présidents d’honneur approchés (tous des anciens de la PAL), afin de planifier cinq activités « Retrouvailles » qui se tiendront entre le 26 octobre et le 5 avril 2020 avec comme thème les années 1970-80-90-2000 et 2010. J’aurai d’autres détails pour vous au cours des prochains jours.

Bravo à Daniel Robichaud, membre du club de golf de Stoneham, qui a réalisé un trou d’un coup, le 21 septembre dernier, au trou numéro 10 du Parcours Ouest, lors d’un tournoi amical. Nathalie Matte, Brigitte Bernier et Louis Juneau, qui constituaient les autres membres du quatuor, ont tout vu.

Félicitations à Yvette Lewis et Jean-Louis Raymond, de Donnacona, qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. La photo en noir et blanc fut prise lors de leur voyage de noces à Lake Placid dans l’État de New York en 1954. Aujourd’hui tous les deux âgés de 88 ans et en bonne santé, ils vivent des jours heureux entourés par leurs proches (trois enfants, huit petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants).

J’ai eu le plaisir de jaser plusieurs minutes au téléphone récemment avec Nicole Lévesque qui est de retour à Québec depuis trois ans. Native de Kamouraska, Mme Lévesque a fait carrière comme chanteuse dans les années 1960 sous son nom d’artiste de Nicole Danis après avoir été élue Miss CHRC et Miss Québec à la fin des années 1950. Les chansons Mon cœur d’attache, une reprise du succès d’Enrico Macias, et Non rien au monde furent gravées sur 45 tours en 1966. Après la chanson, Nicole s’est tournée vers le monde de l’esthétisme sur la Rive-Sud de Montréal où elle a eu sa clinique pendant plusieurs années. Nicole Lévesque, qui a célébré ses 84 ans le 23 septembre dernier, m’a prié de saluer les personnes qui l’ont connue à l’époque et de vous dire qu’elle est heureuse d’être de retour dans la région.

Bravo à Urbain « Bill » Johnson, de l’arrondissement Charlesbourg, qui a reçu récemment la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel, et ce, en reconnaissance de ses accomplissements exceptionnels et de son parcours émérite. Cette médaille constitue la plus haute décoration du Programme des distinctions honorifiques du lieutenant-gouverneur du Québec. Depuis plus de 60 ans, Bill Johnson s’est impliqué dans d’innombrables causes qui lui tenaient à cœur tout en menant une brillante carrière dans le monde de l’assurance. La Jeune Chambre de Québec et les Sportifs du Québec dans les années 1960, le Carnaval de Québec, Centraide et le Salon de l’homme d’affaires dans les années 1970, la présidence d’une ligue de hockey, organisateur politique, membre du Royal Québec (golf) depuis près de 50 ans, ne sont que quelques-unes de ses implications. Sur la photo, Bill Johnson (à droite) reçoit sa médaille des mains de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

Sébastien Ménard (photo), notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec... Richard Powers, président du Groupe Richard Powers (le King pour les intimes) 64 ans... Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 68 ans... Claudine Chatel, comédienne québécoise, 68 ans... Donna Karan, dessinatrice de mode et styliste américaine, 71 ans.

