Les Anciens Québécois

Les Anciens Canadiens se cherchent un préposé à l’équipement. La perle rare devra vivre dans le grand Montréal, avoir de l’expérience et être disponible du jeudi au dimanche soir de janvier à la fin de mars.

Les Anciens Canadiens posent fièrement pour attirer une belle candidature. Ça part d’Yvon Lambert en civil, sans doute le coach, et ça comprend une dizaine de joueurs, dont Gilbert Delorme, le plus beau, Céline l’a dit, Patrice Brisebois, Sergio Momesso, Stéphane Richer et Enrico Ciccone.