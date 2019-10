Les chefs face à face

Une campagne électorale est un exercice scénarisé. Chaque parti s’y présente le premier jour avec en tête son film idéal. Le gagnant présumé ne veut pas faire de vagues et espère conserver sa première place. Son concurrent mise sur son ardeur et quelques propositions fortes pour renverser la tendance. Et l’outsider, quant à lui, mise sur un coup d’éclat qui déstabilisera toutes les prévisions pour faire mentir les sondages.

Au cœur de nos campagnes, on trouve un tournant programmé : le débat des chefs. C’est là qu’on peut assister en direct à un retournement de tendance. Un candidat peut se détacher du lot, un autre s’écraser.

On se souviendra par exemple que François Legault a sauvé sa campagne en 2012 et en 2014 au débat des chefs, et que Jean-François Lisée a vu la sienne s’effondrer au même moment en 2018.

Affrontement

Les électeurs ont intériorisé depuis longtemps le fait que « la vraie campagne » commence à ce moment-là.

Depuis quelques années, cette tradition s’est transformée au Québec. Traditionnellement, le débat des chefs était proposé par un ensemble de diffuseurs. Mais la formule, il faut bien le dire, s’usait. Le débat était de plus en plus formaté, de plus en plus amidonné. Il était de moins en moins captivant et de plus en plus ennuyant. On guettait l’affrontement, il ne venait pas. Or la politique sans affrontement est dénaturée­­­.

La vertu du Face-à-Face TVA, c’est de permettre aux leaders de se confronter ouvertement. Ils sortent de leur zone de confort et doivent se soumettre à l’antique exercice du duel, qui permet à chacun de prouver sa valeur. Au moment où ils s’affrontent, les chefs ne sont plus protégés par des règles trop strictes empêchant le vrai débat d’advenir. Ils doivent tout donner, se démarquer. La politique y retrouve ses lettres de noblesse.

L’exercice de ce soir risque d’être particulièrement intéressant. Chaque chef a un défi très particulier.

Justin Trudeau devra éviter autant qu’il le pourra les enjeux identitaires, qui jouent contre lui dans un Québec francophone massivement favorable à la laïcité et hostile au multiculturalisme, tout en présentant de la manière la plus effrayante possible la possibilité d’un gouvernement conservateur.

Blanchet

Inversement, Andrew Scheer doit courtiser l’électorat nationaliste et montrer que ceux qui veulent se débarrasser­­­ de Justin Trudeau doivent se tourner vers lui. Comment fera-t-il, toutefois, pour justifier sa volonté d’imposer un pipeline au Québec malgré son désaccord ?

Jagmeet Singh doit rappeler que le NPD existe encore. Ce ne sera pas simple.

Yves-François Blanchet a le plus grand défi. Il est actuellement sur une lancée et son potentiel de croissance est considérable dans l’électorat francophone. Il a remis le Bloc québécois sur la carte électorale. S’il performe bien, il pourrait confirmer son avantage et faire basculer ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se reconnaissent dans la renaissance nationaliste que connaît le Québec depuis un an.

Chose certaine : si la campagne doit connaître un « tournant », ce sera ce soir. Les chefs le savent.