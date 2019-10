Les cinq enfants disparus en Ontario ont été retrouvés

Les cinq enfants possiblement enlevés en Ontario qui se sont retrouvés à faire l'objet d'une alerte Amber, mardi soir, ont été retrouvés mercredi, a annoncé la police régionale de Niagara.

«Les enfants ont été retrouvés sains et saufs. Plus d'informations à venir», a simplement tweeté la police en milieu d'après-midi, sans donner plus de détails.

Les autorités avaient déclenché une alerte Amber, mardi en fin d'après-midi, afin de retrouver les cinq enfants, âgés de 5 à 14 ans, de Ian Glenn MacDermid, un homme de 49 ans. L'alerte était arrivée à expiration peu après 22 h, mais l'enquête s'était poursuivie.

Le corps policier avait expliqué que les enfants semblaient avoir été enlevés par leur père, qui ne les avait pas ramenés après le 25 septembre, contrevenant ainsi à une ordonnance temporaire de garde partagée.

«Vers 13 h, nos enquêteurs ont reçu des informations qui les ont menées dans le secteur de Ridgeway, à Fort Érié. Ils ont pu faire de la surveillance près d'un chalet loué des environs, ce qui nous a permis de trouver Ian MacDermid et une femme de 22 ans. Peu après, nous avons pu retrouver les cinq enfants dans le chalet. Ils semblaient tous en bonne santé», a expliqué Phil Gavin, porte-parole pour la police régionale de Niagara, mercredi après-midi.

«Pour le moment, Ian MacDermid n'a pas été arrêté», a-t-il précisé, en mentionnant que l'enquête se poursuit.

Grâce à des informations reçues du public dans la foulée du déclenchement de l'alerte Amber, la police a pu apprendre que le père des enfants avait été aperçu dans la région de Niagara au volant d'une Toyota Camry rouge immatriculée CJM B976, avait auparavant expliqué M. Gavin en matinée.

«Nous avons obtenu des informations grâce à l'alerte Amber. Ian MacDermid aurait été aperçu dans la région de Niagara aux environs de 17 h mardi. [...] Lorsqu'il a été vu, les enfants n'étaient pas avec lui», avait-il expliqué.

La police avait d'abord laissé entendre, mardi soir, que le suspect pouvait se trouver au volant d'une camionnette de couleur beige ou dorée, possiblement dans la région de Toronto.