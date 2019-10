Les conservateurs promettent de protéger les eaux

Le Parti conservateur du Canada s’est engagé mercredi à mettre fin au déversement d’eaux usées non traitées dans des cours d’eau au Canada.

En l’absence de son chef, c’est le lieutenant politique des conservateurs au Québec, Alain Rayes, qui est venu à Montréal dévoiler cette promesse sans toutefois donner plus de détails. Il a promis qu’un nouveau gouvernement conservateur collaborerait avec les provinces et les municipalités sur cette question.

«Nos cours d’eau ne devraient pas servir de décharges toxiques, et nous avons la responsabilité de protéger ces biens naturels vitaux pour les futures générations», a dit M. Rayes.

Ce dernier a rappelé l’exercice douloureux du déversement de 8 milliards de litres d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent.

De plus, selon les conservateurs, les municipalités ont déversé 215 milliards de litres d’eaux d’égout non traitées dans des lacs et des rivières, partout au pays, rien qu’en 2017.

«Depuis son entrée en fonction, Justin Trudeau échoue à protéger nos cours d’eau contre la pollution, a ajouté Alain Rayes. C’est inacceptable. Il met la biodiversité de nos sols, de nos cours d’eau et de nos environnements marins en péril.»