Les terres agricoles s’invitent dans la campagne fédérale

Le Bloc québécois et le Parti vert veulent sauver les terres agricoles de Beauport, un enjeu avant tout municipal et provincial sur lequel les conservateurs et les libéraux préfèrent éviter de se mouiller.

La candidate bloquiste dans Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a ouvert le bal en invitant la population, les organismes communautaires, le milieu de la santé et les entrepreneurs à se mobiliser « en vue de conserver intactes les terres des Sœurs de la Charité ».

« Les gens vivant en périphérie sont inquiets de perdre ces terres, même si elles ne leur appartiennent pas. Ils craignent une hausse de la pollution automobile et une détérioration du paysage visuel », exprime Mme Vignola, qui prône la mise en place de projets « novateurs de réinsertion sociale » et d’autonomie alimentaire.

Rappelons que le Groupe Dallaire souhaite développer ces immenses terres de plus de 200 hectares dans le secteur de l’avenue du Bourg-Royal en construisant environ 6500 unités d’habitation.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) devra toutefois donner le feu vert au dézonage des terres pour que le projet se concrétise.

Les verts vont « se battre »

Le Parti vert, qui a une stratégie nationale d’autonomie alimentaire, va encore plus loin que le Bloc et promet de se « battre » pour les terres agricoles en forçant la main de tous les paliers de gouvernement pour qu’ils interviennent afin d’éviter leur dézonage.

« On ne va pas se laisser faire. L’étalement urbain, c’est une menace et c’est important qu’au municipal, ils comprennent que le fédéral va s’impliquer. On est capables de convaincre le gouvernement fédéral de passer des lois pour préserver ces terres-là. On a un joyau en main et on ne peut pas le lâcher comme ça », a commenté la candidate verte Dalila Elhak.

Prudence au PCC et au PLC

Le député conservateur sortant de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, dit avoir aussi constaté de l’opposition au développement des terres, mais il ne prendra pas position sur le dossier, soucieux de respecter « les champs de compétence » de la Ville de Québec et de la province.

« À ma connaissance, le gouvernement de la CAQ va prendre une décision d’ici quelques semaines », a-t-il souligné.

Interrogé à son tour, le candidat libéral Antoine Bujold s’est dit « attentif » à cet enjeu, mais n’a pas voulu se commettre.

« Le 22 octobre [au lendemain du scrutin], je veux travailler avec les intervenants et trouver les solutions. »

Le NPD n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

