L’homme assassiné avait des problèmes de consommation

Connu des autorités policières, David Frigon a notamment été condamné par le passé pour des vols, des méfaits et une agression armée. Il devait revenir en cour municipale, en novembre, pour un bris de probation. Trois jours avant son décès, il avait reçu un constat d’infraction de 150 $ pour avoir consommé de l’alcool sur la voie publique.

Sa plus longue peine d’emprisonnement a été prononcée en décembre 1999, alors qu’il écopait de deux ans pour des accusations de séquestration, agression armée, menaces et complot, en plus d’avoir utilisé une fausse arme à feu pour commettre un acte criminel.