Message au maire de Calgary : mêlez-vous de vos affaires!

Les Québécois n’ont pas de leçons à recevoir du Conseil de ville de Calgary à propos de la loi 21.

De quoi je me mêle!

Pour comprendre à quel point le Québec est à l’étroit dans le Canada, l’analyse du dossier de la laïcité devrait faire école. Le Québec a tout à fait le droit de légiférer en la matière et a décidé de le faire à la suite de l’élection de la CAQ qui n’avait pas du tout caché ses intentions.

La loi 21 jouit d’un appui fort au Québec, une province où les consensus sont difficiles à faire. Peu de dossiers réussissent à fédérer 70% de la population. L’appui à la laïcité est un de ces dossiers.

Le hic c’est que ce consensus se traduit par un détachement du Québec par rapport à une valeur cardinale au Canada, le multiculturalisme. Du moins pour l’élite canadienne. Car les sondages montrent que l’appui à la laïcité est plus important qu’on le pense chez nos voisins.

Respectera-t-on la prérogative du Québec de légiférer en la matière vu du Canada? Évidemment pas. À tel point que certaines municipalités du Canada ont décidé d’adopter des résolutions pour dénoncer l’adoption de la loi 21.

Oui, oui. De Kitchener en Ontario par exemple, car il y en a quelques-unes de ces villes, on s’est senti le besoin de rabrouer le Québec.

Non mais de quoi je me mêle!

Le cas de Calgary

Parmi ces villes, il y a Calgary en Alberta. Le maire Naheed Nenshi étant de ceux qui sont plus militants contre la loi 21. Et plus tôt cette semaine, dans une salle du Conseil de ville où il y avait un fort contingent de la communauté sikhe, le Conseil de ville de Calgary s’est fendu d’indignation et d’accusations, certaines fort méprisantes, à l’endroit du choix des Québécois à propos de la laïcité.

Le conseiller municipal George Chahal, d’origine sikhe, et dont des membres de la famille étaient présents à la rencontre, a qualifié la loi de « rétrograde et intolérante ».

On connaît la chanson.

Un représentant de l’Organisation mondiale des sikhs du Canada a remercié la Ville pour sa position et a parlé de « qui menace les droits de la personne des minorités, pas seulement au Québec, mais aussi dans les autres provinces », rien de moins.

Doit-on rappeler que la loi 21 n’empêche personne de porter un signe religieux mis à part quelques emplois, clairement définis et seulement pendant les heures de travail? Ces gens ont perdu la raison. À les écouter, les dizaines de pays qui ont choisi des législations laïques seraient tous des terres d’intolérance?

La mairesse de Montréal sera contente que le maire de Calgary ait affirmé « avoir eu honte d’entendre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dire qu’elle se sentait seule dans son combat contre la loi sur la laïcité, lors d’un récent rassemblement de maires canadiens. »

Si le maire Nenshi cherche des raisons d’avoir honte, on pourrait lui rappeler un incident gênant, épouvantable, qui s’est produit dans sa ville.

Calgary, terre francophobe? Homophobe?

Voici une manchette embarrassante pour le maire Nenshi, pour sa ville, elle date du 19 septembre dernier : « Un homme fait face à un torrent de haine après avoir signalé une faille logistique dans le système de transport en commun de Calgary ».

Jim Wells/Calgary Sun/QMI Agency

Cette faille? Le fait que les tickets de transport peuvent être imprimés en français. L’homme qui a pointé cette faille se nomme Rob Maciak. Et ce dernier a commis l’irréparable, semble-t-il, vouloir être être servi en français, de faire reconnaître la validité de son titre de transport imprimé en français.

Il n’en fallu pas plus pour qu’il soit victime d’un torrent de haine. La CBC de Calgary a relaté l’événement :

« La réponse à ce jour a été six appels téléphoniques abusifs, trop de messages haineux sur Twitter pour être répertoriées et 24 courriels remplis de propos dégradants - y compris de nombreux propos homophobes [Rob Maciak est homosexuel] – dont l’un, menaçant, qui enjoignait Maciak de quitter la ville à défaut de quoi il pourrait se faire arracher la tête.

"C'est exactement le genre de boulechitte dont on devrait attendre d'un gauchiste tapette hippie artiste comme toi. T’es mieux d’espérer que je ne croise jamais ta petite face de victime, car tu vas recevoir une bonne leçon d’humilité", pouvait-on lire dans un autre message.

"Il me ferait plaisir de t’écraser la face sur la bordure de trottoir pour te sortir de ta misère si je venais qu’à croiser ta face de perdant," dans un autre message.

Et ce ne sont pas les pires messages, a déclaré Maciak. Ce dernier refusant de montrer quelque message que ce soit, mais la CBC News a estimé qu'au contraire, ces messages aidaient à contextualiser l’affaire »

Pourtant, le maire Nenshi devrait savoir ce qu’il en coute que de parler français dans sa ville... Pas plus tard qu’en décembre dernier, lors d’une manifestation pro-pipeline à Calgary, le maire Nenshi s’est adressé à la foule en français. Et dès que ses premiers mots ont été entendus, la foule s’est mise à le huer , à le haranguer.

C’est qu’il aime faire la morale au Québec ce maire... Cette fois-là, c’était à cause du refus du Québec d’accepter l’oléoduc Énergie Est.

C’est joli n’est-ce pas? Peut-être que le Conseil de ville de Saguenay devrait voter une motion unanime pour condamner ce flot de haine anti-francophone...

Vraiment, le Québec n’a pas de leçons à recevoir du maire de Calgary.