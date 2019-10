Moins de la moitié des détaillants québécois vendent en ligne

« Il en va de la pérennité des entreprises. Il faut être sur le web, et vendre en ligne. Pourquoi ? Parce que le consommateur est rendu là, sa vie passe vite, ses horaires sont devenus atypiques. Pour un segment grandissant de la population, c’est vraiment en ligne que ça se passe », dit-il.

Les défis se trouvent particulièrement du côté des PME et des très petites entreprises, souligne M. Champagne. Avec un nombre d’employés et des ressources limitées, celles-ci manquent de repères. Et de temps à consacrer à leur virage numérique. Alors que certaines minimisent l’importance du numérique, d’autres ignorent simplement vers quelles plateformes se tourner pour effectuer le virage.