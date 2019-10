Petit problème de conscience

Je suis toujours restée proche de mes enfants après le décès de leur père, car ils m’ont fortement soutenue dans mon deuil. Quand je me suis sentie prête à refaire ma vie avec quelqu’un, ils ont été solidaires de mon choix, même si le souvenir de leur père leur était cher. Ce qui n’est pas le cas dans toutes les familles. Je suis avec mon conjoint depuis quatre ans et nous filons un bonheur quasi parfait, si ce n’était de son envie, quand il prendra sa retraite en janvier 2020, de retourner vivre dans sa région de naissance, le Saguenay. Non pas que je n’aime pas ce coin du Québec au contraire, mais je ne me vois pas abandonner mes deux fils et leur famille ici à Montréal. Je ne sais plus comment lui dire ça pour qu’il comprenne, comme je ne me vois pas le laisser partir tout seul.

Une femme

Ce n’est pas un bien gros dilemme que vous me soumettez là si vous pensez à tous les moyens électroniques qui existent de nos jours pour rester en contact étroit avec vos proches, même à distance, comme l’internet, Skype et autres plateformes semblables. Surtout qu’en plus, le Saguenay n’est qu’à quelques heures de route de Montréal. Vos fils ont leur vie et vous avez la vôtre, ce qui peut facilement se concilier si, sans vous insulter, on ne se crée pas des montagnes avec des riens.