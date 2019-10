Quand la vie tient à un fil

On n’a qu’à penser à la rondelle qui avait détruit le larynx de Trent McCleary lors d’une glissade pour bloquer le tir frappé de Chris Therrien, en janvier 2000. À l’accident de Max Pacioretty en mars 2011 quand le défenseur Zdeno Chara l’avait assommé le long de la rampe. Ou bien à la sévère commotion cérébrale de George Parros dans un furieux combat en match d’ouverture contre les Maple Leafs, il y a exactement six ans. Ou bien à la lacération au poignet de Donald Audette en décembre 2001. Ou encore, au visage ensanglanté de Lars Eller au centre de la patinoire en séries éliminatoires de 2013, victime d’une sévère mise en échec. Au coup de la corde à linge de Kyle McLaren envoyant Richard Zednik au tapis,dans les séries de 2002.

« De nos jours, une patinoire de hockey professionnelle est le lieu où tout peut arriver. La rapidité du jeu et la robustesse, c’est le mélange parfait pour un accident grave », note le Dr Mulder, qui a vu défiler plus de 50 années de hockey chez le Bleu-Blanc-Rouge, avant de prendre la parole, hier soir, lors de la première édition de la soirée Hockey 911 à la Taverne 1909, au Centre Bell, à laquelle ont participé plusieurs anciens.

En janvier 2000, il avait littéralement sauvé la vie de McCleary. Le 29 janvier restera à jamais gravé dans sa mémoire. Le moment le plus terrifiant de sa carrière. Le médecin était venu à la rescousse du courageux attaquant qui suffoquait. Sans ses soins et celle de son équipe, McCleary ne pourrait raconter aujourd’hui son histoire.

Mais au-delà des minutes capitales suivant les accidents, le Dr Mulder s’affaire aussi à remettre sur pied, à rassurer et à accompagner chacun des joueurs qu’il soigne. C’est là où la relation entre le patient-athlète et le médecin prend tout son sens. Car à son bureau et dans les salles d’examen, il s’affaire à guérir de véritables machines, atténuer les craintes et insuffler l’espoir. Son équipe et lui font partie de leur famille.