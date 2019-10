Restauration: MTY poursuit son expansion en Ontario

MONTRÉAL – Groupe MTY s’étend en Ontario avec l’achat de 70 % des bannières Turtle Jack's Muskoka Grill, COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina qui appartiennent à Tortoise Restaurant Group.

Ce réseau compte 22 restaurants, dont 19 franchisés Turtle Jack's. Ces établissements ont généré plus de 61 millions $ dans les 12 derniers mois.

«C'est une occasion rare d'avoir l'opportunité de s'associer à une marque établie [Turtle Jack's] et à deux marques émergentes [COOP Wicked Chicken et Frat's Cucina] en même temps. Nous sommes ravis du potentiel de notre alliance avec les marques, la communauté des franchisés et les propriétaires actuels des trois concepts, qui resteront tous les deux partenaires du projet», a affirmé mercredi le président de MTY, Éric Lefebvre, par communiqué.

Le siège social de Tortoise Restaurant Group restera à Burlington, en Ontario, et les présents propriétaires de l’entreprise, Jim et Clark Lishman, demeureront avec MTY.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé. La vente devrait être finalisée d’ici 45 jours, si toutes les conditions sont remplies à la satisfaction des parties impliquées.

Basé à Montréal, le Groupe MTY contrôle un vaste nombre de chaines de restaurants, dont Scores, Mikes, Ben & Florentine, Thaï Express, Sushi Shop et Giorgio Ristorante. Au total, ses chaines comptent environ 7000 restaurants franchisés et corporatifs, majoritairement au Canada et aux États-Unis.