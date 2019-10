Un premier départ pour Emerik Despatie

« C’est excitant puisque j’attends ce moment depuis longtemps, a mentionné Despatie mercredi matin, quelques minutes avant le départ des Diables rouges vers l’Est du pays. J’ai hâte d’offrir une grosse performance à l’Île-du-Prince-Édouard. De savoir à l’avance que je vais jouer vendredi, ça me permet de bien me préparer. C’est mon premier match en carrière, donc je dois bien faire. »

« Ce n’est pas un match facile que je lui donne, a reconnu Patrick Roy. Par contre, c’est peut-être la meilleure manière pour lui de faire son entrée dans la Ligue. Il arrivera ce qui arrivera, et on n’aura pas d’attentes par rapport à sa performance », ajoute celui qui espère offrir entre 20 et 25 départs à son deuxième gardien cette saison.

Les Remparts se sont exercés pendant 55 minutes, mercredi matin, au Pavillon de la jeunesse, avant de mettre le cap vers les Maritimes, et Patrick Roy n’a pas ménagé ses troupiers, mettant l’accent sur l’intensité et l’exécution.

« On veut être capable de se repérer plus rapidement sur la glace et que nos contre-attaques soient plus rapides. Les bonnes équipes dans la Ligue réussissent à contre-attaquer avec beaucoup de vitesse pendant que leurs défenseurs sont très actifs à l’attaque. Sans dire qu’on veut les copier, je dirais qu’on essaie de s’inspirer de ça. »