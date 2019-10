Une jeune Américaine humiliée sur les réseaux sociaux par un potentiel employeur à cause d’une photo en bikini

Une jeune habitante d’Austin au Texas a été humiliée sur les réseaux sociaux par une entreprise où elle avait postulé à cause de photos en bikini qu’elle a publiées sur son profil Instagram.

On ne s’attendrait pas à ce genre de situation en 2019, et pourtant c’est le cas. Emily Clow avait appliqué pour un stage en marketing à l’agence Kickass Masterminds.

Dans une story Instagram, l’entreprise a pris une photo de la femme de 24 ans en bikini en exemple afin d’inviter les candidats à ne pas partager leur réseau social avec un employeur potentiel «s’il y a ce type de contenu dessus».

Mme Clow s’est offusquée publiquement de la situation avec un tweet : «J’ai été objectivée plus tôt aujourd’hui par une entreprise à cause d’une photo en bikini. [...] Ils prétendent que ça fait de moi une personne non professionnelle. Ils ont pris une capture d’écran de la photo, l’ont publié dans leur story Instagram, et m’ont interpelé. Je suis encore choquée que la compagnie ait géré ça de cette façon».

Suite à cela, les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreuses personnes ont ouvertement critiqué l’agence de marketing, certaines l’ont même dénoncé pour harcèlement et intimidation.

I reported their instagram account for harrassment and bullying ✌🏻 — alyssa (@itsalyssa_12) October 1, 2019

Bien que la story de Kickass Masterminds ne montre pas le visage d’Emily Clow, une forte colère s’est abattue sur la firme qui a supprimé son site web et ses profils Twitter et LinkedIn.