Une saison fertile en émotions

La saison 2019 est entrée dans l’histoire et a été fertile en surprises et en émotions.

Jamais je n’aurais anticipé que les champions en titre de la Série mondiale, les Red Sox de Boston, ne parviendraient même pas à se tailler une place dans les séries de fin de saison. Peut-être pas atteindre la Série mondiale, mais encore qu’ils allaient remercier leur président et directeur général, David Dombrowski...

Pas plus que les Phillies de Philalelphie, après avoir embauché Bryce Harper et fait l’acquisition du receveur J.T. Realmuto, allaient être exclus des séries. La situation aurait pu être différente, n’eût été les blessures subies par Jake Arrieta, David Robertson et Pat Neshek.

Par contre, malgré un départ sur les chapeaux de roues, les Mariners de Seattle ont manqué de souffle avant le début de mai, et très rapidement ils ont amorcé une vente de plusieurs de leurs meilleurs éléments.

Triste fin pour les Cubs

Chez les Cubs, le gérant Joe Maddon n’a pas su redresser la barque au cours des deux dernières semaines du calendrier régulier et ç’a été une bien triste fin de campagne pour les « Oursons » de l’Illinois.

Somme toute, c’est un hiver qui s’annonce difficile pour les dirigeants de ces équipes, car des décisions radicales s’imposent dans certains cas, comme à Chicago, Seattle et Boston, tandis que des correctifs moindres pourraient améliorer la situation à Philadelphie.

L’exploit des Yankees

Si quelqu’un a pu anticiper que les Yankees de New York, malgré une infirmerie aussi occupée qu’une salle d’urgence de Montréal, allaient dominer la division Est de l’Américaine, cette personne est en possession d’une boule de cristal très claire et non embuée.

Pas moins de 30 joueurs, dont certains sont des pièces importantes de la grosse machine new-yorkaise, ont été absents cette saison, et plusieurs durant de longues périodes. Qu’il suffise de mentionner les Luis Severino, Dellin Betances, Gary Sanchez, Miguel Andujar, Didi Gregorius, Aaron Judge et Giancarlo Stanton.

C’est pourquoi Aaron Boone mérite le titre de gérant de l’année et Brian Cashman celui de directeur général par excellence. Cashman a flairé des occasions en or en mettant la main sur des joueurs comme James Paxton, D.J. LeMahieu, Mike Tachman et Gio Urshela.

Somme toute, une saison de rêve pour les « Bombardiers du Bronx », mais qui doit être couronnée par une victoire en Série mondiale, sinon on pourrait les oublier rapidement.

Que dire maintenant des Cards de St. Louis, qui ont joué dans l’ombre des Cubs et des Brewers de Milwaukee pour se retrouver à la fin de juillet au sommet de la division Centrale de la Nationale ? C’est pourquoi mon vote irait probablement à Mike Shildt comme gérant de l’année.

Paul Goldschmidt, Marcell Ozuna et Yadler Molina, qui refuse de vieillir, sont les piliers de cette équipe.

Enfin, que dire des Rays de Tampa Bay qui, malgré une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ont lutté farouchement pour atteindre une autre fois les séries, malgré des gradins dégarnis.

Une autre preuve que les dirigeants du baseball majeur doivent prendre une décision assez rapide pour corriger la situation tout en gardant la ville de Montréal dans leur mire comme prochain domicile de cette équipe.

Superbes Astros

Je me demande vraiment qui va empêcher les Astros de Houston de remporter une autre Série mondiale.

Avec trois partants de très grande qualité, comme Justin Verlander, Gerritt Cole et Zack Greinke, et un spécialiste des fins de match comme Roberto Osuna, bien appuyés par des Wade Miley, Ryan Pressley et Hector Rondon, le gérant A.J. Hinch est au volant d’une limousine.

Vous me direz peut-être que les Dodgers ont un personnel de lanceurs comparable, sauf qu’il leur manque un releveur pour fermer la porte à l’adversaire en fin de match.

En attaque, avec les Jose Altuve, Yuli Gurriel et Alex Bregman, sans oublier George Springer, les Astros possèdent une attaque redoutable.

Si la saison a été fertile en émotions, les séries éliminatoires ne seront pas en reste.