Une victoire signée Auston Matthews

Auston Matthews a touché la cible à deux reprises et les Maple Leafs ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 5 à 3, mercredi soir à Toronto, lors du premier match de la saison dans la Ligue nationale de hockey.

Matthews a peut-être vu sa soirée commencer par la nomination de John Tavares à titre de nouveau capitaine des Leafs, mais il n’entend pas moins contribuer aux succès de l’équipe.

Le premier choix de l’encan de 2016 a amorcé sa productive soirée de boulot en brisant une égalité de 2 à 2, en deuxième période. Le gros joueur de centre et son coéquipier William Nylander ont profité d’un mauvais changement de leurs adversaires pour se présenter à deux contre un dans leur territoire. Matthews n’a pas raté une telle chance de marquer son premier but de la campagne.

Avant la fin de l’engagement médian, le héros du jour a complété son doublé. Évoluant en avantage numérique, l’athlète de 22 ans a déjoué le gardien Craig Anderson avec un tir sur réception qui a terminé sa course dans le coin supérieur droit du filet.

Avec cette performance, Matthews a de nouveau démontré qu’il était l’homme de la situation lors des matchs inauguraux. En effet, il a inscrit un but dans chacune de ses quatre parties d’ouverture. Le numéro 34 avait d’ailleurs placé quatre rondelles derrière la ligne des buts à son tout premier match dans la LNH, le 12 octobre 2016, contre ces mêmes Sénateurs.

Les «Sens» frappent tôt

En début de rencontre, les visiteurs n’avaient pas attendu avant de faire bouger les cordages alors qu’ils ont ouvert la marque dès la 24e seconde de jeu. Brady Tkachuk a redirigé un relais de Connor Brown derrière le gardien Frederik Andersen. Le joueur de deuxième année a ainsi établi un nouveau record des Sénateurs pour le but le plus rapide lors d’un match d’ouverture. Sur cette réussite, Brown a également obtenu son 100e point en carrière dans la LNH.

Dans les premiers instants du deuxième vingt, les Leafs ont marqué deux fois plutôt qu’une. Frédérik Gauthier et Trevor Moore ont touché le fond de filet en l’espace de 2 min et 22 s. Un peu plus d’une minute après la réussite de Moore, Scott Sabourin a ramené tout le monde à la case départ avec son premier filet dans la meilleure ligue de hockey au monde, lui qui y disputait une première partie.

Ilya Mikheyev a marqué le cinquième but des vainqueurs, tandis que Bobby Ryan a complété la marque pour les perdants en troisième période.

Les Maple Leafs reprendront l’action vendredi soir, eux qui visiteront les Blue Jackets à Columbus. Pour leur part, les Sénateurs disputeront un premier match à Ottawa, samedi, alors que les Rangers de New York seront leurs adversaires.