VALLÉE, Odette Plourde



Au centre d'hébergement du Fargy, le 27 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Odette Plourde, épouse de feu monsieur Laurier Vallée. Elle était la fille de feu monsieur Désiré Plourde et de feu madame Antoinette Labrecque. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Charles Borromée. Madame Plourde laisse dans le deuil sa fille unique Caroline et son mari Réjean Frigault ; son petit-fils Nicolas (Anne Hébert) ; son arrière-petit-fils Justin ; ses frères et sœurs : Georgette (feu André Filion), Gemma (feu Raymond Giguère), Suzanne (feu René Fiset), Pauline (feu Bishop King), Richard (Denise Blouin), Lise (Carol Rae), Danielle (Denis Michaud), Jacqueline, Guy (Francine Julien), Claire (Laurent Leskiewiecz), Marcelle (Lloyd Ward) et Bruno (Johanne Janvier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3 ième étage du Centre d'Hébergement du Fargy de pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com