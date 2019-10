GRONDIN, Bertrand



Au Centre de santé de la région de Thetford, le 28 septembre 2019, est décédé à l'âge de 79 ans et 2 mois, M. Bertrand (Bert) Grondin, époux de Mme Francine Landry, domicilié à Thetford Mines et autrefois à Tring-Jonction. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils: Pierre et Rock conjoint d'Annie Nolet ainsi que ses petits-enfants: Antoine et Laurence (Arnaud Larochelle). De la famille Grondin, il était le fils de feu Honorius Grondin et de feu Marie-Anna Dorval et le frère de feu Gaétan époux d'Yvette Dupont. De la famille Landry, il était le beau-frère de feu Floride (Bertrand Landry), feu Paul-André (Béatrice Pomerleau), feu Marcel, feu Rosaline (Roméo Rouleau), feu Madeleine (Paul-Émile Leclerc), Maurice (Claire Langlois), feu Réjean (Madeleine Gingras), feu Robert (Marie-Ange Paquin) et de feu Fernand (Thérèse Vachon). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre à compter de 13 h auGamache & Nadeau Ltée590, rue St-Alphonse SudThetford MinesParents et amis sont invités à se joindre à la famille pourLa famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence Le Crystal et des soins palliatifs de l'Hôpital de Thetford pour la qualité des soins prodigués à M. Bertrand Grondin. La famille a confié la direction des funérailles à la