PARIS, Diane



Entourée de l'amour des siens à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Diane Paris, épouse de monsieur Damien Lafond, fille de feu Donatien Paris et de feu dame Thérèse Croteau. Elle demeurait à Québec, autrefois de Parisville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Damien, son fils Sylvain (Julie Lemay), sa fille Marie-Eve (Hugo Théberge), ses petits-enfants: Olivier Lafond (Saïda Métivier-Aly), Jasmine Lafond, Félix Théberge et Julien Théberge; ses frères et sœurs: Gaston (Diane Barrette), Gilles (Chantale Vallée), André (Lucie Turcotte), Ginette (André Turgeon), Daniel (Diane Lacroix), feu Sylvain, feu Dominique (Jean-Claude Charland), Guylaine (Pierre Albert) et Marie-Claude (Guy Gollain); son beau-frère Élie Lafond (feu Ghislaine Provencher), sa belle-sœur Lorraine Lafond (Denis Légaré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Diane et sa famille tiennent à remercier sincèrement tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués, leur empathie et surtout leur chaleur humaine.