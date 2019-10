DROUIN, Luc



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 24 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Luc Drouin, époux de Georgette Nadeau, fils de feu dame Auréa Giguère et de feu Joseph-Alfred Drouin. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 5 octobre 2019 de 12h à 14h15.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile à une date ultérieure, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils: Pierre (Diane Gaumond); ses petits-enfants: Pierre-Olivier (Mélanie Robichaud) et David; ses frères et sœurs: Aline (Roger Barbeau), Marielle (feu Fernand Bédard), feu Marcel (Pierrette Cloutier), feu Benoît (Thérèse Bois) et feu Lucette (feu Fernand Verret); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: Noëlla (feu Léopold St-Gelais, feu Candide Ouellet), Jeannine (feu Jean-Guy Leclerc), Lise (feu Louis Dussault), Claudette (François Verret) (feu Clément Dussault), Jean-Guy (Marielle Morin), feu Roger (Huguette Barbeau), feu Louisette (Jean-Yves Gamache), feu Micheline (Gilles Gignac), feu Nicole (feu Gilles Corbin) et feu Roland (feu Hélène Lachance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9, tél.: 418 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, téléc.: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Internet: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.