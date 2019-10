LACROIX, Dominique



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2019, à l’âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Dominique Lacroix, époux de madame Monique Mercier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lacroix et de feu madame Delphine Lacroix. Il demeurait à La Durantaye. La famille accueillera parents et ami(e)s à lasamedi le 5 octobre 2019 de 9 h à 10 h 50.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse : madame Monique Mercier; ses filles : Lise (Yvon Lacasse), Lisette ; son petit-fils adoré : Dave Bilodeau; ses frères et sœurs : Robert (Liliane Goupil), feu Irène (feu Wellie Caya), feu Thérèse (feu Roger Mercier), feu Jeannette, feu Alexandre, Jacqueline et feu Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Alphonse, feu Alphonse, feu Alphonsine (feu Albert Cadoret), feu Alphonse Mercier fils (Alfreda Morisson), feu Jeanne (feu Wilfrid Lacroix), feu Irène (feu Roméo Boivin), feu Germaine (feu Lorenzo Leclerc), Juliette (feu Jean-Marie Lacasse), Antoinette, feu Robert (Antoinette Denault), feu Gérard (Rolande Asselin), Rachel (feu Aimé Lacasse, Fernand Dion); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l’église de La Durantaye. La direction des funérailles a été confiée à la