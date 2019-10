GIGUÈRE, Marjolaine



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 10 septembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Marjolaine Giguère. Elle demeurait à Québec.. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa mère Monique Croisetière (feu Roland Giguère); elle était la sœur de: Donald, feu Louise (Jacques Robichaud); elle laisse également dans le deuil sa nièce Justine Robichaud (David Preira) et leurs enfants: Malcolm, Marley et Miles; son neveu Alexis Robichaud (Julia Harlé) et leur fils Mathis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.