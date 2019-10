MARCOUX, Léandre



À la Zec Brébeuf dans Charlevoix, le 28 septembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Léandre Marcoux, fils de madame Gemma Giroux et de feu monsieur Gaston Marcoux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 4 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h. au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Monsieur Marcoux était le père de : feu Eric (Marie-France Céré, Carol Girard), Martial, Audrey et Mélissa, il laisse également dans le deuil sa mère madame Gemma Giroux; ses petits-enfants : Eric-Olivier et Raphaël Marcoux, Thomas et Florence Marcoux, Derek, Aymeric et Alyson Joncas ; ses frères et soeurs: Donald (prêtre), feu France, Chantal (feu Fernand Morin), Martine (Richard Côté) et Marthe ; les membres de la famille Gamache ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Yvan " Puncho" Desgagnés (Martine Béland). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca