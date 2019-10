BOUCHARD, Anne-Marie



À la résidence Côté Jardins de Québec, le 23 juillet 2019, à l’âge de 103 ans et 2 mois, est décédée dame Anne-Marie Bouchard, épouse de feu Lorenzo Duchesne, fille de Lydia Ratté et Arthur Bouchard. Elle demeurait autrefois à La Malbaie.Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Paul ((feu Marcelle d’Auteuil) (Lucie Delorme)), Pierre (Ginette Lamoureux), Louise (Ronald Guérin), Roland (Colombe Boudreault), Hélène (René Larouche), Françoise (André Boies), Benoit (Luce Cantin), Georges (Raymonde Gosselin), Gaston (Lise Bertrand), Brigitte (Richard Perron); vingt et un petits-enfants, trente-sept arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants; ses sœurs: Françoise et Bernadette; ses frères et sœurs décédés: Jean-Marie, Fernande, Lucien, Madeleine, Louis-Joseph, Jacqueline, Jacques, Arthur et Joachim; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. D’une grande générosité, elle aura consacré sa vie au bien-être de tous ses proches. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la résidence Côté Jardins et celui du Centre Hospitalier de La Malbaie qui ont contribué à son confort au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie, à la Fondation Côté Jardins ou à tout autre organisme de votre choix. Les formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la