PIGEON, Pierrette



À l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2019, est décédée à l'âge de 70 ans et 9 mois, dame Pierrette Pigeon, épouse de monsieur Robert Bilodeau et fille de feu dame Rose-Anna Therrien et de feu monsieur Alyre Pigeon. Retraitée de la Commission scolaire de la Capitale, elle résidait à Québec, secteur Charlesbourg.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Pascale (Stéphane Gilbert), Vincent (Caroline Gagné); les enfants de son époux: Véronique et Pierre-Richard; ses 13 petits-enfants: Catherine, Charlotte, Charles, Myriam, Justin, Emmy, Sélyna, Anna-Rose, Sarah-Mégane, Jérôme, Ibrahim, Jennifer et Miguel. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Denis (Lise Renaud), Lise (Serge Blouin), Micheline (William Bill Anderson), Gaétan (feu Lise Tremblay), Marie (Germain Dumas), feu Thérèse (Réjean Côté) Lucie (Gaétan Gosselin); sa belle-sœur Andrée Bilodeau; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, plusieurs amis(es) et en particulier sa confidente et partenaire de canasta madame Carole Lapierre. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.De sincères remerciements sont adressés à toute l'équipe de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à la Clinique des Ainés de l'hôpital St-François d'Assise pour leur chaleur humaine, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.