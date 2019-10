GHERLENDA, Victor



À l'Hôpital Général de Québec, le 19 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Victor Gherlenda. Né en France, il était le fils de feu Dame Maria Casarin et de feu M. Giovanni Gherlenda. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Carole (Jean Mitchell) et Aline (Guy Beaudoin); la mère de ses enfants Jeannette Godbout, ses petits-enfants: Béatrice (William Plante-Jean), Julien, Mathilde, leur mère Claudine Jean et Charlie, sa sœur Pierrette (Evariste Gallato). Il était le frère de feu Antoinette (feu Antoine Navaro). Il laisse également dans le deuil ses grands amis Christian et Yvonne Filloles et tous ses ami(e)s de la Société Française de Québec ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 9h30 à 12h.La famille tient à remercier tout particulièrement le département 2000 de l'Hôpital Général de Québec, pour leur tendresse et la qualité des soins donner à leur père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 201 Québec QC G1S 3G3).