NAULT, Monique Beaulac



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Monique Beaulac, épouse de feu Welley Nault. Elle demeurait autrefois à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand, Nicole (Richard Brassard), Sylvie (Jacques Boulet); ses petits-enfants: Marc-André, Pierre-Olivier et Vincent. Elle était la sœur de: Germaine Beaulac (feu René Pelchat), Maurice Beaulac (feu Patricia Paris), feu André Beaulac, Hélène Beaulac (feu Gérard Nadeau), Armande Beaulac (feu Robert Borgia); belle-sœur de: Jules Nault (feu Simone Lévesque), feu Sœur Yvette Nault, feu Henri Nault (feu Madeleine Grondin), feu Émile Nault (feu Simone Olivier); ses neveux, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Vilar de Québec et au département de cardiologie de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire